Программа передач на неделю

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LP - Other People (Swanky Tunes & Going Deeper Remix)
У микрофона Антон ХмельновУ микрофона Антон Хмельнов

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Фотоальбом «Радио Югра»

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    Финалисты викторины "Пара на пару"

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    Финалисты фотоконкурса "Как я провел лето"

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    Викторина "Забей портфель"

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    «Harley owners team» на Радио Югра

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    Звезды высшей лиги КВН на Радио Югра

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    Антон Гафаров в Ю.Morning Show

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    Победители праздничных викторин

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    Розыгрыш путевки во Вьетнам

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    Рэй Хортон

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    Евгений Градович

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    Сергей Галанин

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    Борис Борисович Гребенщиков

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    Группа «Би-2»

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    Эдуард Бургард и Николай Авдонин

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    Дуэт «Башмачок Элли»

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    Группа «Кода 23»

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    Илья Верховский

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    Группа «Пивзавод»

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    Группа Explain (г.Сургут)

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    Группа «ComatoZe»

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    Группа «Зарница» (г.Сургут)

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    Группа «Invade My Soul» (г.Пыть-Ях)

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    Федор Ларюшкин (г.Ханты-Мансийск)

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    Группа «IQ» (г.Мегион)

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    Максим Мостовой (г.Мегион)

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    Группа «Эпизод Нашествия»

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    Михаил Репешко / ШаЛе

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    Группа «Жан Рен»

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    Амур и его команда (2005 г.)

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    Амур и его команда (2004 г.)

Новости от службы информации «Радио Югра»

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вчера в 22:55

Сургутский шахматный клуб «К-64» разыграл призы

За победу в соревнованиях боролось более двух десятков шахматистов из Югры и Ямала.

вчера
Пыть-Яхские подростки смогут проявить свою гражданскую позицию
вчера
В дни празднования Рождества Христова - святки, - митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел посетит храмы округа
вчера
В новый год – с новыми светофорами
вчера
Новогодние и рождественские каникулы в Югре, в целом, прошли без происшествий
вчера
Пенсионеры начнут получать единовременные выплаты в 5 тысяч рублей 13 января
вчера
Хоккейный клуб «Югра» закончил первую в этом году серию домашних игр
вчера
Врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска спасли нефтяника
вчера
Качество воды в Пыть-Яхе в новом году станет лучше
вчера
В урайских школах продлен карантин
вчера
В Югре в 2017 году взнос на капитальный ремонт не вырастет

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    Главный редактор Сергей Евсюков
    тел. +7 (3467) 393-738
    sergey@radio-ugra.ru

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    Программный директор Антон Хмельнов
    тел. +7 (3467) 393-876
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