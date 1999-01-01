Программа передач на неделю

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Елка - На Большом Воздушном Шаре
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Фотоальбом «Радио Югра»

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    Финалисты викторины "Пара на пару"

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    Финалисты фотоконкурса "Как я провел лето"

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    Викторина "Забей портфель"

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    «Harley owners team» на Радио Югра

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    Звезды высшей лиги КВН на Радио Югра

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    Антон Гафаров в Ю.Morning Show

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    Победители праздничных викторин

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    Розыгрыш путевки во Вьетнам

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    Рэй Хортон

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    Евгений Градович

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    Сергей Галанин

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    Борис Борисович Гребенщиков

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    Группа «Би-2»

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    Эдуард Бургард и Николай Авдонин

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    Дуэт «Башмачок Элли»

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    Группа «Кода 23»

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    Илья Верховский

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    Группа «Пивзавод»

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    Группа Explain (г.Сургут)

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    Группа «ComatoZe»

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    Группа «Зарница» (г.Сургут)

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    Группа «Invade My Soul» (г.Пыть-Ях)

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    Федор Ларюшкин (г.Ханты-Мансийск)

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    Группа «IQ» (г.Мегион)

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    Максим Мостовой (г.Мегион)

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    Группа «Эпизод Нашествия»

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    Михаил Репешко / ШаЛе

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    Группа «Жан Рен»

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    Амур и его команда (2005 г.)

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    Амур и его команда (2004 г.)

Новости от службы информации «Радио Югра»

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вчера в 21:16

Югорская делегация приняла участие в заседании межрегионального координационного совета партии «Единая Россия»

На форуме в Екатеринбурге собрались представители четырех регионов Урала – Свердловской, Тюменской областей, Ямала и Югры.

вчера
Когалымчан приучают к раздельному сбору мусора
вчера
Власти Югорска поделились планами по строительству и ремонту дорог
вчера
Необычные знания получают студенты ханты-мансийского технолого-педагогического колледжа
вчера
16,5 лет в колонии общего режима проведет жительницы Югры за тяжкое преступление
вчера
Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с командующим Уральским округом войск Росгвардии Игорем Голлоевым
вчера
В Югре пройдет конкурс программ деятельности отрядов юных инспекторов движения
вчера
В Когалыме рассматривают возможность пересмотра схемы движения автобусов и внедрения системы автоматизированной оплаты
вчера
Больше двух тонн сельскохозяйственной продукции уничтожили в международных аэропортах Югры
вчера
В сургутском торговом центре «Сити-Молл» добавилось северного колорита
вчера
Югорчанам рекомендуют проявлять бдительность и не попадаться на уловки «карточных» мошенников

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    sergey@radio-ugra.ru

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    Программный директор Антон Хмельнов
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