Программа передач на неделю

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Madonna - Dress You Up
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Фотоальбом «Радио Югра»

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    Финалисты викторины "Пара на пару"

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    Финалисты фотоконкурса "Как я провел лето"

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    Викторина "Забей портфель"

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    «Harley owners team» на Радио Югра

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    Звезды высшей лиги КВН на Радио Югра

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    Антон Гафаров в Ю.Morning Show

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    Победители праздничных викторин

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    Розыгрыш путевки во Вьетнам

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    Рэй Хортон

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    Евгений Градович

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    Сергей Галанин

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    Борис Борисович Гребенщиков

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    Группа «Би-2»

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    Эдуард Бургард и Николай Авдонин

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    Дуэт «Башмачок Элли»

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    Группа «Кода 23»

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    Илья Верховский

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    Группа «Пивзавод»

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    Группа Explain (г.Сургут)

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    Группа «ComatoZe»

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    Группа «Зарница» (г.Сургут)

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    Группа «Invade My Soul» (г.Пыть-Ях)

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    Федор Ларюшкин (г.Ханты-Мансийск)

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    Группа «IQ» (г.Мегион)

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    Максим Мостовой (г.Мегион)

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    Группа «Эпизод Нашествия»

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    Михаил Репешко / ШаЛе

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    Группа «Жан Рен»

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    Амур и его команда (2005 г.)

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    Амур и его команда (2004 г.)

Новости от службы информации «Радио Югра»

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28 января 2017 в 18:05

Духовой оркестр Югры даст концерт в память о коллегах

Духовой оркестр Югры почтит память коллег, погибших 25 декабря в авиакатастрофе самолета Минобороны

28 янв
Нерадивый отец из Лангепаса получил 20 суток административного ареста
28 янв
Сегодня природному парку «Нумто» исполняется 20 лет
28 янв
Свыше 6,5 тысяч многоквартирников приведут в порядок в Югре
28 янв
В Югре появятся несколько новых объектов нефтяной промышленности
28 янв
Светлана Слепцова пополнила свою медальную копилку
28 янв
В Ханты-Мансийске началась запись будущих первоклассников в школы
28 янв
В Нижневартовском районе открылась выставка работ Тамары Великородовой
28 янв
Белоярский примет окружной чемпионат по северному многоборью
28 янв
Рекордное число югорских педагогов повысит квалификацию
27 янв
Общественная палата Югры собралась в Нижневартовске на выездном заседании

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    Главный редактор Сергей Евсюков
    тел. +7 (3467) 393-738
    sergey@radio-ugra.ru

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    Программный директор Антон Хмельнов
    тел. +7 (3467) 393-876
    xmelnoff@radio-ugra.ru

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